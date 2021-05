Serie A | Atalanta | occhio a non sottovalutare un Parma già retrocesso

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra i match della 35esima giornata del campionato diA figura anche. La sfida avrà luogo allo stadio Ennio Tardini didomenica 9 Maggio alle ore 15:00. Questo incrocio sarà un autentico testacoda, fondamentale soprattutto per le velleità Champions degli ospiti. Dopo il mezzo passo falso di Reggio Emilia, mister Gian Piero Gasperini non ammette più cali di tensione. In più questa è un’opportunità ghiottissima per allungare in classifica, poiché a Torino si affronteranno le altre ‘seconde’ Juventus e Milan. Proprio il capoluogo piemontese ha invece sancito la retrocessione diretta inB dei ducali, che nelle ultime quattro giornate proveranno a battagliare con il Crotone pur di evitare la posizione di fanalino di coda al termine della stagione. Verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta

Il Genoa, invece, è 5 punti più su, in testa al gruppo ancora in lotta per la permanenza inA. Sassuolo al Ferraris, Bologna fuori,a Marassi e chiusura a Cagliari, tutto in due ...il momento della resa dei conti. Oggi a mezzogiorno laA si ritroverà in assemblea con l'obiettivo, all'ordine del giorno, di 'analizzare gli eventi ... Lazio, Fiorentina,e Verona) che ...Con lo scudetto ormai nelle mani dell’Inter, a regalare emozioni in Serie A ci pensa la lotta Champions con ben 5 squadre in 5 punti a contendersi i 3 posti rimasti per partecipare alla prossima edizi ...Il rinnovo di Accardi e la conferma di Dionisi i primi problemi da affrontare. La situazione dei prestiti EMPOLI. Sbagliando s’impara, recita un vecchio proverbio. Ed è proprio dai suoi errori che dev ...