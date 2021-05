“Queste cose non mi piacciono”. L’eredità, Flavio Insinna è una furia contro gli autori del programma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’altra grande puntata de L’eredità, il quiz preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Al termine della serata, alla ghigliottina arriva la neoconcorrente Cristiana. Ma è durante il percorso di gioco che accade qualcosa di insolito. Poco prima della ghigliottina, il padrone di casa chiede a Cristiana: “Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?”. Ma appena letta la domanda, il conduttore spiazza tutti e prende le distanze dal modo di dire: “Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice ‘solo come un cane’. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni”. Naturalmente in tantissimi si sono rivoltati sui social per commentare la razione del conduttore: “È vero, sono degli animali molto intelligenti”.



E ancora: “Flavio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’altra grande puntata de, il quiz preserale di Rai1 condotto da. Al termine della serata, alla ghigliottina arriva la neoconcorrente Cristiana. Ma è durante il percorso di gioco che accade qualcosa di insolito. Poco prima della ghigliottina, il padrone di casa chiede a Cristiana: “Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?”. Ma appena letta la domanda, il conduttore spiazza tutti e prende le distanze dal modo di dire: “Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice ‘solo come un cane’. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni”. Naturalmente in tantissimi si sono rivoltati sui social per commentare la razione del conduttore: “È vero, sono degli animali molto intelligenti”.E ancora: “...

borghi_claudio : @francescobei @tomasomontanari Pensi un po' che l'unico che quando si parla di queste cose che si presenta con stud… - VittorioSgarbi : Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Mag… - borghi_claudio : Adesso aspettiamo invece che ci dicono per le 8000 tonnellate di rifiuti tossici in Toscana messi sotto una strada… - TariboW81 : @poivre74 Io non sono contro la pena di morte concettualmente, c'è gente che si meriterebbe di essere ammazzata per… - claudioit961 : La vita, un po’ per tutti, sotto troppi aspetti è già triste di suo, ma queste sono le cose che in assoluto ti ratt… -