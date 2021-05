Ognuno di noi può avere massimo 150 amici? Ecco la smentita del numero di Dunbar (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Pixabay)Riusciamo ad avere un massimo di 150 amici contemporaneamente. È quanto afferma la teoria chiamata numero di Dunbar, secondo cui appunto Ognuno di noi riuscirebbe a mantenere in media solo circa 150 relazioni sociali stabili. A mettere oggi in discussione la scienza dietro questa teoria, proposta dall’antropologo e psicologo evoluzionista Robin Dunbar all’inizio degli anni ’90 e basata fondamentalmente sulle dimensioni del cervello dei primati, sono stati i ricercatori dell’Università di Stoccolma, in Svezia, secondo cui appunto il famoso numero di Dunbar non tornerebbe affatto. Il loro nuovo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Biology Letters. Il numero di Dunbar, precisiamo, ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Pixabay)Riusciamo adundi 150contemporaneamente. È quanto afferma la teoria chiamatadi, secondo cui appuntodi noi riuscirebbe a mantenere in media solo circa 150 relazioni sociali stabili. A mettere oggi in discussione la scienza dietro questa teoria, proposta dall’antropologo e psicologo evoluzionista Robinall’inizio degli anni ’90 e basata fondamentalmente sulle dimensioni del cervello dei primati, sono stati i ricercatori dell’Università di Stoccolma, in Svezia, secondo cui appunto il famosodinon tornerebbe affatto. Il loro nuovo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Biology Letters. Ildi, precisiamo, ...

