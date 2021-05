Morti sul lavoro: i dati che preoccupano un paese intero (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le percentuali di morte sul lavoro, come quelle della disoccupazione, continuano a crescere. I sindacati sono pronti a combattere. La storia di Luana D’Orazio è solo l’ultimo episodio di come le Morti sul lavoro siano un argomento urgente da affrontare. La sua tragedia ha reso possibile aprire gli occhi su un argomento che è stato un po’ accantonato. Oggi non solo è difficile trovare una stabilità di vita attraverso il lavoro ma è anche difficile essere al sicuro nella propria postazione lavorativa. Basti pensare che già il 29 aprile ci sono stati tre episodio nella stessa giornata. La prima, nel deposito Amazon di Alessandria, una trave ha colpito sei operatori causando una morte e cinque feriti. Nel porto di Taranto, morto un gruista di 49 anni. E, infine, un operaio di 23 anni a Treviso che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le percentuali di morte sul, come quelle della disoccupazione, continuano a crescere. I sindacati sono pronti a combattere. La storia di Luana D’Orazio è solo l’ultimo episodio di come lesulsiano un argomento urgente da affrontare. La sua tragedia ha reso possibile aprire gli occhi su un argomento che è stato un po’ accantonato. Oggi non solo è difficile trovare una stabilità di vita attraverso ilma è anche difficile essere al sicuro nella propria postazione lavorativa. Basti pensare che già il 29 aprile ci sono stati tre episodio nella stessa giornata. La prima, nel deposito Amazon di Alessandria, una trave ha colpito sei operatori causando una morte e cinque feriti. Nel porto di Taranto, morto un gruista di 49 anni. E, infine, un operaio di 23 anni a Treviso che ...

elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - Agenzia_Ansa : Tragedia in Messico, crolla un ponte della metropolitana nella capitale. Diversi i morti e decine di feriti. I socc… - Affaritaliani : Morti sul lavoro, in aumento nel primo trimestre 2021 - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Morti sul lavoro ignorati, Cgil e sinistra il 1° maggio pensavano solo a Fedez #5maggio @pietrodeleo -