Meghan Markle ricoverata in ospedale: “Possibile parte prematuro” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle sarebbe stata ricoverata in ospedale a Santa Barbara per via di complicanze legate alla gravidanza. Stando a quanto rivelato da New Idea, Meghan Markle sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Santa Barbara per delle presunte complicanze dovute alla sua gravidanza. Per il momento l’ex duchessa e suo marito Harry non hanno confermato la notizia e, stando all’indiscrezione, la nascita della loro bambina potrebbe avvenire con qualche settimana d’anticipo rispetto al previsto (il parto era previsto per il mese di giugno). Meghan Markle ricoverata in ospedale Meghan Markle sarebbe a rischio di un parto prematuro e ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021)sarebbe stataina Santa Barbara per via di complicanze legate alla gravidanza. Stando a quanto rivelato da New Idea,sarebbe statain undi Santa Barbara per delle presunte complicanze dovute alla sua gravidanza. Per il momento l’ex duchessa e suo marito Harry non hanno confermato la notizia e, stando all’indiscrezione, la nascita della loro bambina potrebbe avvenire con qualche settimana d’anticipo rispetto al previsto (il parto era previsto per il mese di giugno).insarebbe a rischio di un partoe ...

Agenzia_Ansa : Esordio come scrittrice per bambini per Meghan Markle, che moltiplica le attività e le iniziative pubbliche. La duc… - mtvitalia : Meghan Markle pubblicherà presto il suo primo libro The Bench, ispirato dal rapporto tra il principe Harry e Archie… - IQuotidiano : Meghan Markle pubblicherà la prima raccolta di favole per Bambini ispirata al figlio Archie sarà un Sussex - Italia_Notizie : “Meghan Markle ricoverata in ospedale, possibile parto prematuro per la seconda figlia sua e del principe Harry” - DonnaGlamour : Meghan Markle ricoverata in ospedale: “Possibile parte prematuro” -