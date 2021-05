Meghan Markle diventa scrittrice: il primo libro per bambini tra dediche e polemiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle aggiungerà il titolo di scrittrice al suo curriculum! La duchessa di Sussex, che non ha ancora rinunciato al suo titolo reale, infatti, farà il suo debutto nelle librerie il prossimo 8 giugno. La moglie del principe Harry ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della scritture e dell’editoria con un libro per bambini ispirato alla sua esperienza genitoriale. E, come era prevedibile, la notizia ha già suscitato reazioni di ogni tipo. Meghan Markle scrittrice di libri per bambini: in uscita The Bench The Bench è il titolo del primo libro scritto da Meghan Markle. In uscita il prossimo 8 giugno, si tratta di una storia per bambini che parla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021)aggiungerà il titolo dial suo curriculum! La duchessa di Sussex, che non ha ancora rinunciato al suo titolo reale, infatti, farà il suo debutto nelle librerie il prossimo 8 giugno. La moglie del principe Harry ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della scritture e dell’editoria con unperispirato alla sua esperienza genitoriale. E, come era prevedibile, la notizia ha già suscitato reazioni di ogni tipo.di libri per: in uscita The Bench The Bench è il titolo delscritto da. In uscita il prossimo 8 giugno, si tratta di una storia perche parla ...

Agenzia_Ansa : Esordio come scrittrice per bambini per Meghan Markle, che moltiplica le attività e le iniziative pubbliche. La duc… - mtvitalia : Meghan Markle pubblicherà presto il suo primo libro The Bench, ispirato dal rapporto tra il principe Harry e Archie… - zazoomblog : Meghan Markle ricoverata in ospedale: “Possibile parte prematuro” - #Meghan #Markle #ricoverata #ospedale: - MafraLiga : RT @VanityFairIt: Ovviamente ispirato da Harry e Archie #Sussex - IQuotidiano : Meghan Markle pubblicherà la prima raccolta di favole per Bambini ispirata al figlio Archie sarà un Sussex -