Marazzi & Associati advisor di Star7 nell’acquisizione di The Geo Group (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marazzi & Associati, con un team composto dal senior managing partner Fabio Marazzi, e dai Senior Associate Edoardo Marazzi, Andrea Noris e Margherita Barletta, ha assistito Star7 Spa, eccellenza italiana – con sede in provincia di Alessandria – nella creazione gestione di contenuti tecnici e commerciali per il prodotto, nonché leader europeo, nell’acquisizione dell’azienda americana The Geo Group Corporation nel Wisconsin, Usa. Star7, primo gruppo europeo a capitale totalmente privato nel settore della creazione di contenuti di prodotto, traduzione e redazione di manualistica tecnica, stampa e produzione di contenuti digitali, è un gruppo con presenza in tre continenti che da oltre venti anni affianca l’attività industriale legata ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021), con un team composto dal senior managing partner Fabio, e dai Senior Associate Edoardo, Andrea Noris e Margherita Barletta, ha assistitoSpa, eccellenza italiana – con sede in provincia di Alessandria – nella creazione gestione di contenuti tecnici e commerciali per il prodotto, nonché leader europeo,dell’azienda americana The GeoCorporation nel Wisconsin, Usa., primo gruppo europeo a capitale totalmente privato nel settore della creazione di contenuti di prodotto, traduzione e redazione di manualistica tecnica, stampa e produzione di contenuti digitali, è un gruppo con presenza in tre continenti che da oltre venti anni affianca l’attività industriale legata ...

Ultime Notizie dalla rete : Marazzi & Fotografia Europea 2021: a Reggio Emilia dal 21 maggio al 4 luglio The Marazzi Years 1975 " 1985", che documenta il lungo lavoro del fotografo reggiano con Marazzi Ceramiche e che verrà presentato a giugno nel programma di conversazioni. Anche per questa edizione il ...

Reggio, Fotografia Europea: apre il XVI Festival internazionale The Marazzi Years 1975 " 1985", che documenta il lungo lavoro del fotografo reggiano con Marazzi Ceramiche e che verrà presentato a giugno nel programma di conversazioni. Anche per questa edizione il ...

La collezione Crogiolo Rice di ?Marazzi, tra tecnica e ispirazione Elle Decor Marazzi & Associati con STAR7 nell'acquisizione dell'americana The Geo Group Corporation Marazzi & Associati, advisor di STAR7 nell'operazione, ha assistito la società nella fase di due diligence, nella negoziazione dei contratti di acquisto e dei contratti ancillari, sino al closing.

