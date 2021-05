Lotito spera che cada la regola Figc sul vincolo di parentela | altrimenti dovrà cedere la Salernitana

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladiè al secondo posto nella classifica della Serie B e si avvicina alla promozione nel massimo campionato. Cosa che preoccupa il presidente biancoceleste, perché non potrebbe essere patron di due squadre contemporaneamente, in virtù delposto dallasulle multiproprietà. Il Corriere della Sera Roma scrive della questione. “L’eventuale arrivo in A delladischiuderebbe le porte a un’altra questione spinosa per: come conciliare la presenza di due sue squadre nel medesimo campionato? Il presidenteche cambi la norma suldi, in modo da poter lasciare la seconda società nelle mani del cognato Marco Mezzaroma, adesso suo socio;sarà ...

In primo grado è arrivata un'inibizione di 7 mesi per il presidente Claudio Lotito e di 12 mesi per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, mentre le richieste del Procuratore Chinè erano state di 13... Processo ai tamponi, atto secondo. Lotito nell'assoluzione, la Procura insiste per una punizione severa. Domani ci sarà l'udienza a sezioni unite davanti alla Corte d'Appello Federale, presieduta da Mario Torsello. I legali del... Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per una squadra come la Lazio, che si alimenta economicamente solo con ricavi TV, botteghino e risultati sportivi, questo finale di stagione...