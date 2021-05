LIVE Sinner-Popyrin 3-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: break di differenza nel primo set (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 30-15 Scappa via il diritto in avanzamento del #76 al mondo. 30-0 Servizio e diritto a volo dell’australiano che chiude a rete con la volée di rovescio. 15-0 Risposta lunga di diritto di Sinner. 4-2 Sinner perfetto al servizio sin qui. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano. 30-15 Serve&volley di Sinner che chiude con lo smash dopo la prima. 15-15 Risposta larga dell’australiano. 0-15 Bravissimo Popyrin in risposta con il diritto diagonale per poi chiudere a rete con la demi-volée di rovescio. 3-2 Anche l’australiano rimonta nel game e resta in scia. 40-30 Servizio e diritto dell’australiano. 30-30 Palla corta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NADAL-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 11.00 SUL ‘MANOLO SANTANA’) 30-15 Scappa via il diritto in avanzamento del #76 al mondo. 30-0 Servizio e diritto a volo dell’australiano che chiude a rete con la volée di rovescio. 15-0 Risposta lunga di diritto di. 4-2perfetto al servizio sin qui. 40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano. 30-15 Serve&volley diche chiude con lo smash dopo la prima. 15-15 Risposta larga dell’australiano. 0-15 Bravissimoin risposta con il diritto diagonale per poi chiudere a rete con la demi-volée di rovescio. 3-2 Anche l’australiano rimonta nel game e resta in scia. 40-30 Servizio e diritto dell’australiano. 30-30 Palla corta di ...

