Le previsioni meteo di giovedì 6 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, sereno al Centro. Nuvole e schiarite al Sud. – Condizioni in lieve miglioramento sulla penisola italiano con nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo. Nord – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, temperature in lieve aumento Nuvole sparse e schiarite sulle regioni settentrionali con possibili rovesci che interesseranno i rilievi alpini. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 24 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno al centro Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Sud – Nuvole e schiarite sulle regioni meridionali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni meridionali ...

