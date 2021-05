INVALSI obbligatoria e con scelte decisionali in capo al Ministero | in allegato modello di ordine di servizio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il comma 2 dell'art. 51 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 così recita: "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176" che, a sua volta prevede "A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dalnazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo." L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : INVALSI obbligatoria

Orizzonte Scuola

... sul personale che insegna nelle scuole dove gli esiti sono peggiori, "il ministero fa scattare la formazionedel personale. Questo, però, è aberrante". Però l'ha un ruolo ...Un primo risultato è stato il rinvio delle provedelle classi quinte, che non sono state ... sentiti i vertici di Ats, ha provveduto a porre in quarantenatutti gli studenti che ...Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato un’ordinanza che sospende le prove Invalsi per le classi seconde di scuola secondaria di ...È durata solo un giorno: ieri un guasto che ha reso inagibili i servizi igienici ha costretto tutti gli studenti a restare a casa e alla didattica a distanza al 100% ...