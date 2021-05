Ilary Blasi, prezzo choc per i collant indossati ieri in diretta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilary Blasi, la notizia vi farà sobbalzare dalla sedia: non avete lontanamente idea del prezzo dei collant indossati ieri in diretta Anche questa volta Ilary Blasi conquista il pubblico dell’Isola dei Famosi per i suoi outfit da urlo. Bellissima come sempre, la signora Totti lo diventa ancor di più grazie a una serie di abiti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 maggio 2021), la notizia vi farà sobbalzare dalla sedia: non avete lontanamente idea deldeiinAnche questa voltaconquista il pubblico dell’Isola dei Famosi per i suoi outfit da urlo. Bellissima come sempre, la signora Totti lo diventa ancor di più grazie a una serie di abiti L'articolo proviene da Consumatore.com.

SpettacoliNEWS : @ilaryblasi a #IlPuntoZeta: '@Totti per il mio compleanno mi ha regalato un orologio. Oggi partirei come naufraga'… - StraNotizie : Simona Ventura: “Tommaso Zorzi è stato spremuto troppo dopo il GFVip”, poi parla de L’Isola dei Famosi di Ilary Bla… - zazoomblog : Simona Ventura: “Tommaso Zorzi è stato spremuto troppo dopo il GFVip” poi parla de L’Isola dei Famosi di Ilary Blas… - BITCHYFit : Simona Ventura: “Tommaso Zorzi è stato spremuto troppo dopo il GFVip”, poi parla de L’Isola dei Famosi di Ilary Bla… - zazoomblog : Raptus Ilary Blasi: bacia in bocca il fidanzato di Vera Gemma poi... Aperitivo da soli - #Raptus #Ilary #Blasi:… -