Il video di Alessandro Di Battista a DiMartedì: “Il governo Draghi è un assembramento pericoloso” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alessandro Di Battista ieri a DiMartedì da Giovanni Floris ha parlato del governo Draghi: “Questo governo è un assembramento pericoloso per gestire i quattrini del Recovery plan, è una cosa indecorosa. I politici non esistono più, fanno gli opinionisti come nel caso Fedez. Sono pagati per fare le leggi e risolvere i problemi”. E ha annunciato che sta scrivendo un libro sull’argomento. Il libro di Alessandro Di Battista parlerà proprio del governo Draghi che è un esecutivo “con tutti dentro” e per questo lui non ci crede. “Critico la Lega e ho fatto una denuncia sui voli della Casellati, seconda carica dello Stato, e sarebbe bene seguirla perché ritengo che la seconda carica dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021)Diieri ada Giovanni Floris ha parlato del: “Questoè unper gestire i quattrini del Recovery plan, è una cosa indecorosa. I politici non esistono più, fanno gli opinionisti come nel caso Fedez. Sono pagati per fare le leggi e risolvere i problemi”. E ha annunciato che sta scrivendo un libro sull’argomento. Il libro diDiparlerà proprio delche è un esecutivo “con tutti dentro” e per questo lui non ci crede. “Critico la Lega e ho fatto una denuncia sui voli della Casellati, seconda carica dello Stato, e sarebbe bene seguirla perché ritengo che la seconda carica dello ...

