Il Paradiso delle signore spoiler 6 maggio | Cosimo ingaggia un investigatore | Vittorio fa una confessione

Gli spoiler del Paradiso delle signore, relativi alla puntata del 6 maggio, rivelano che Cosimo si rivolgerà ad un investigatore privato per riuscire ad inchiodare il commendatore. Thomas Gallo si rivelerà un vero osso duro, pertanto, per Umberto potrebbe mettersi molto male. Per quanto riguarda Vittorio, invece, quest'ultimo si troverà a fare una confessione a

