Giorgio Chiellini, dalle frecciate a Felipe Melo e Balotelli alla maglia di Chiesa fino al fratello gemello (Di mercoledì 5 maggio 2021) La consueta rubrica di 'L'uomo del giorno' è oggi dedicata ad uno dei calciatori italiani attuali più forti ed esperti: Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale azzurra. Considerato uno dei difensori più bravi della sua generazione a livello mondiale, può contare sulla forza fisica e sul gioco aereo come punti di forza. E' cresciuto tantissimo nel corso del tempo a livello difensivo specialmente dopo aver cambiato ruolo, da terzino a centrale. Nasce a Pisa ma cresce a Livorno, anche calcisticamente. Dopo le giovanili, esordisce in prima squadra con gli amaranto e vi rimane per 4 anni (55 presenze e 4 reti tra il 2000 e il 2004). Poi il passaggio alla Juventus che, a parte la breve parentesi alla Fiorentina del 2004-2005, non lascia più. E' tra i 'superstiti' della squadra che vince la Serie B in ...

