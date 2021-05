Gilles Rocca si arrabbia e sbotta contro Tommaso Zorzi: “Cos’hai fatto nella vita? GF e follower!” (VIDEO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elettra Lomborghini attacca Gilles Rocca In occasione della 14esima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera su Canale 5, c’è stato un acceso scontro a distanza tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Tutto è nato perché l’altra opinionista Elettra Lamborghini ha chiesto all’attore e regista romano come mai invece di ritirarsi spontaneamente ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 maggio 2021) Elettra Lomborghini attaccaIn occasione della 14esima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera su Canale 5, c’è stato un acceso sa distanza tra. Tutto è nato perché l’altra opinionista Elettra Lamborghini ha chiesto all’attore e regista romano come mai invece di ritirarsi spontaneamente ha L'articolo proviene da KontroKultura.

GiuseppeporroIt : Cecilia Rodriguez parla dello scontro avvenuto tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca e si lascia andare a delle confessi… - Giulietta_17 : RT @miiannoio: Gilles Rocca lo sa fare questo? #tzvip - miiannoio : Gilles Rocca lo sa fare questo? #tzvip - BolleDiSpumante : E cmq io voglio un uomo che per amore di una donna abbandona un isola paradisiaca come ha fatto Gilles Rocca??????… - LorenzoMangano8 : RT @comeunavocado: “no perché aveva appena finito di parlare Gilles Rocca e mi stavo addormentando, ho chiesto e bevuto un caffè in diretta… -