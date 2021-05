Federico Santaiti | Il Gattaro del Web | ' I gatti? Mi hanno scelto loro Successo? Bisogna evolversi'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Si chiama, è torinese, ha 31 anni e tutti lo conosco con l'appellativo de Ildel Web . i suoi quotidiani video in cui racconta la vita insieme ai suoi fidati amici...

Si chiama Federico Santaiti, è torinese, ha 31 anni e tutti lo conosco con l'appellativo de Il Gattaro del Web. i suoi quotidiani video in cui racconta la vita insieme ai suoi fidati amici gatti sono tra i più seguiti. Al "Festival Maxi Zoo" ci sarà spazio anche per il sorriso con il divertente appuntamento con il pet influencer, il "gattaro del web", che svelerà e sfaterà tutti i luoghi comuni. Dal 4 all'8 maggio un grande evento digitale dedicato alla salute, al benessere e alla speciale relazione con gli animali.