Europei di calcio, Martin Garrix con Bono e The Edge firmano l'inno "We Are The People We've Been Waiting" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Era una notizia super segreta e tale doveva rimanere almeno fino alla prossima settimana ma il tabloid The Sun con una esclusiva ha lanciato la 'bomba' musicale: Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2 firmano l'inno degli Europei di calcio "We Are The People We've Been Waiting", in uscita il 14 maggio. Secondo il tabloid è stato il dj famoso in tutto il mondo a scrivere la musica e poi ha invitato i due componenti degli U2 a lavorare assieme. La creazione del brano pare sia durata per diversi mesi. I tre sono stati avvistati a Londra due giorni fa per girare il video ufficiale. Se la presenza di Bono e The Edge è una sorpresa, non lo è quella di ...

