Denaro sparito nella chiesa del cimitero | cade l' accusa di peculato per l' ex custode

PORTO SAN GIORGIO - Cade l'accusa di peculato per l'ex custode del cimitero. La Cassazione ha annullato la sentenza su un 61enne, ora in pensione, accusato di aver prelevato il denaro nella cassetta delle offerte alla chiesa del cimitero. Gli atti sono stati rinviati alla Corte d'Appello di Perugia.