Csm e loggia Ungheria | legale Storari | “Risponderemo in sedi opportune”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “La vicenda è delicata e anche per una questione di rispetto istituzionale che deve sempre essere mantenuto non entro nel merito delle scelte difensive, non si anticipa quello che deve accadere nelle giuste”. Così Paolo Della Sala, avvocato del pm di Milano Paolo, risponde all’Adnkronos in vista di sabato quando il magistrato, indagato dalla procura di Roma, dovrà rispondere ai pm sulla vicenda legata ai verbali secretati di Piero Amara con la lista della presunta. “Sabato sarà la sede per ogni opportuna considerazione con l’interrogatorio davanti all’autorità che lo ha convocato. Visto il massimo rispetto per le istituzioni non è opportuno dire altro”, conclude l’avvocato che non si sbilancia su un possibile problema di competenza della procura romana, visto che il passaggio di atti ...