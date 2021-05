Capigruppo Lega Municipi | uniti per rilanciare Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021)– “Abbiamo richiesto contemporaneamente la calendarizzazione di un consiglio straordinario in cui discutere dell’utilizzo dei fondi previsti perall’interno del PNRR. Lo abbiamo fatto convinti che sia urgente un cambio di passo rispetto a cinque anni di politica di battaglie di retroguardia di una maggioranza capitolina a 5 stelle che ha solamente dimostrato di non avere lungimiranza e progettualita’.” “Con queste risorse sara’ possibile incastellare un percorso ordinato e unitario di rilancio sia delle bellezze della nostra citta’ ma anche dei territori periferici, abbandonati per troppo tempo a loro stessi.” “Sara’ quindi fondamentale lavorare a proposte vere, solide, che partano dalle reali esigenze dei territori e non da annunci che hanno ragione di essere solo per un sindaco piu’ impegnato in campagna elettorale che a gestire la citta’. ...