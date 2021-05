Articolo 1: venerdì e sabato Assemblea nazionale, Conte e Letta intervengono (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - Il 14 ed il 15 maggio si svolgerà l'Assemblea nazionale di Articolo uno 'Quello che ci unisce', che per ragioni legate alla pandemia si svolgerà online e sarà trasmessa su YouTube e sui social. "Quello che ci unisce sono i valori, le idee, la visione della società in cui viviamo e che vogliamo contribuire a rendere sempre più giusta. E naturalmente “quello che ci unisce” è anche la volontà di discutere insieme della prospettiva politica di Articolo Uno per la ridefinizione del campo della sinistra e di un soggetto politico che la rappresenti -si legge nella presentazione dell'evento-. Va costruito confrontandosi con la nostra comunità, con il partiti del centrosinistra a partire dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, con i movimenti civici, ecologisti, con le rappresentanze del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - Il 14 ed il 15 maggio si svolgerà l'diuno 'Quello che ci unisce', che per ragioni legate alla pandemia si svolgerà online e sarà trasmessa su YouTube e sui social. "Quello che ci unisce sono i valori, le idee, la visione della società in cui viviamo e che vogliamo contribuire a rendere sempre più giusta. E naturalmente “quello che ci unisce” è anche la volontà di discutere insieme della prospettiva politica diUno per la ridefinizione del campo della sinistra e di un soggetto politico che la rappresenti -si legge nella presentazione dell'evento-. Va costruito confrontandosi con la nostra comunità, con il partiti del centrosinistra a partire dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, con i movimenti civici, ecologisti, con le rappresentanze del ...

TV7Benevento : Articolo 1: venerdì e sabato Assemblea nazionale, Conte e Letta intervengono... - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina: venerdì 7 maggio al Comune presentazione della 'Birra Feluca') è stato pubblicato su:… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - Portella: 'Maksimovic positivo al Covid-19, tamponi per il Napoli oggi e venerdì' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Portella: 'Maksimovic positivo al Covid-19, tamponi per il Napoli oggi e venerdì' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Portella: 'Maksimovic positivo al Covid-19, tamponi per il Napoli oggi e venerdì' -

Ultime Notizie dalla rete : Articolo venerdì Dj morto in Francia, torna in libertà la compagna Il suo corpo dovrebbe essere cremato venerdì mattina, in Francia, poi le sue ceneri faranno ritorno nella Bassa Modenese, dove risiedono i parenti.

Commissione antimafia, Centi: "Situazione preoccupante nel settore turistico - alberghiero soprattutto in alcune province" Roberto Centi, presidente della VI Commissione - Antimafia, venerdì 7 maggio parteciperà alla videoconferenza "La giornata della legalità", organizzata dal Movimento delle Agende Rosse ligure - Gruppo Falcone Borsellino in collaborazione con il Comune di ...

Meteo AREZZO: oggi cielo coperto, Venerdì 16 e Sabato 17 poco nuvoloso iL Meteo Il suo corpo dovrebbe essere crematomattina, in Francia, poi le sue ceneri faranno ritorno nella Bassa Modenese, dove risiedono i parenti.Roberto Centi, presidente della VI Commissione - Antimafia,7 maggio parteciperà alla videoconferenza "La giornata della legalità", organizzata dal Movimento delle Agende Rosse ligure - Gruppo Falcone Borsellino in collaborazione con il Comune di ...