Antonio torna a camminare. Una storia di resilienza e coraggio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Imparare adi nuovo , è come rinascere una seconda volta . La rinascita di, 40 anni, è cominciata tre anni fa quando da atleta pugile , nel 2018 è stato costretto in carrozzina da un'...

"Quando è arrivato a Villa Il Sorriso " racconta Tamara "aveva solo l'uso degli arti superiori. Il percorso è stato lungo ma come ha cominciato a vedere i segni di un recupero parziale, vi ......Firenze, 5 maggio 2021 - Imparare a camminare di nuovo, è come rinascere una seconda volta. La rinascita di Antonio, 40 anni, è cominciata tre anni fa quando da atleta pugile, nel 2018 è stato costret ...