Anche la gita scolastica si fa online. Come la Scuola 4.0 può rivoluzionare l'apprendimento (Di mercoledì 5 maggio 2021) La pandemia Come ostacolo a un'esperienza scolastica tradizionale, la tecnologia Come mezzo per provare ad aggirare quell'ostacolo e rendere l'esperienza ancora più performante. L'emergenza sanitaria dell'ultimo anno ha dato un'accelerata al processo di digitalizzazione nelle aule, e di Dad e realtà virtuale sfruttata per l'insegnamento sentiremo certamente parlare Anche una volta usciti dalla crisi. Il Recovery Plan di Mario Draghi ha stanziato fondi per incentivare lo studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nella futura "Scuola 4.0" e mentre si pensa al futuro c'è chi già ha preso in mano la situazione per spostare online esperienze prima vissute nella realtà. Di necessità si fa virtù, non senza qualche preoccupazione.

