Amazon, 44 miliardi di entrate in Europa: zero tasse pagate. La Ue tace e Bezos se la ride (Di mercoledì 5 maggio 2021) La notizia tiene banco sui giornali economici ed è un vero proprio terremoto per i Palazzi della politica europea. Amazon non paga un solo centesimo di tasse in Europa nonostante i ricavi record. Il quotidiano britannico The Guardian, che ha pubblicato il bilancio 2020 di Amazon Europa. La società con sede in Lussemburgo attraverso la quale il colosso di Jeff Bezos (l'uomo più ricco del mondo) vende prodotti anche in Italia. Lavoratori italiani sfruttati, ma Amazon brinda e non paga le tasse Nell'anno della pandemia, il colosso del commercio on line ha realizzato in Europa vendite record per 44 miliardi di euro. tasse pagate da noi? zero. Una beffa che tocca anche ...

