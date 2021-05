Vomero | rimossi i tre totem informativi nelle isole pedonali

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono stati finalmentei tredi forma cilindrica presenti nel quartiere, due dei quali posti alle estremità del trattozzato di via Scarlatti e uno in via Luca Giordano, dinanzi al plesso scolastico “Luigi Vanvitelli “. A dare notizia della rimozione dei tre manufatti è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione, che già all’atto della loro installazione, avvenuta agli inizi dell’anno 2004, ne aveva chiesto subito la rimozione, sia per l’impatto ambientale e architettonico, ritenuti, come peraltro era già accaduto con la fontana Itaca, installata pochi anni prima, alla vigilia del Natale del 1999, poco consoni alla storia e allo stile dei fabbricati che si ...

