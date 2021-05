(Di martedì 4 maggio 2021) commenta Unadi 55 anni è stata trovata priva di vita all'interno deldi un, di quelli in cui la parte inferiore è usata per riporre la biancheria. E' successo a. ...

OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Venezia, donna muore soffocata nel vano del letto contenitore #venezia - msn_italia : Venezia, donna muore soffocata nel vano del letto contenitore - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Venezia, donna muore soffocata nel vano del letto contenitore #venezia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Venezia, donna muore soffocata nel vano del letto contenitore #venezia - MediasetTgcom24 : Venezia, donna muore soffocata nel vano del letto contenitore #venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia donna

commenta Unadi 55 anni è stata trovata priva di vita all'interno del vano di un letto contenitore, di quelli in cui la parte inferiore è usata per riporre la biancheria. E' successo a. E' stata la ...Sul posto, per i rilievi del caso personale dell'Arma che dovranno accertare anche il motivo per cui lanon fosse a casa a quell'ora.Sarà Ilja Leonard Pfeijffer, poeta, scrittore e drammaturgo olandese, l’ospite del nuovo incontro del ciclo organizzato dalla delegazione spezzina di Ewmd, rete delle donne delle professioni. Appuntam ...La donna è stata trovata domenica sera poco dopo le 21 senza vita all'interno del vano contenitore del letto matrimoniale nella sua abitazione.