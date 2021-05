Vaccini Covid: la Danimarca esclude anche Johnson & Johnson. Recovery, Von der Leyen: “Fondi entro l’estate” (Di martedì 4 maggio 2021) Resta accidentato il cammino dei Vaccini contro il Coronavirus. In Danimarca dopo l’esclusione di AstraZeneca adesso è stop definitivo anche per il monodose americano Johnson & Johnson. Dal canto suo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha assicurato: “entro la prossima estate l’erogazione dei finanziamenti del Recovery plan”. Nuovo stop a distanza di venti giorni Per il vaccino Johnson & Johnson contro il Covid scatta lo stop definitivo in Danimarca, dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguito alla somministrazione. Per la stessa ragione la ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 maggio 2021) Resta accidentato il cammino deicontro il Coronavirus. Indopo l’esclusione di AstraZeneca adesso è stop definitivoper il monodose americano. Dal canto suo la presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha assicurato: “la prossima estate l’erogazione dei finanziamenti delplan”. Nuovo stop a distanza di venti giorni Per il vaccinocontro ilscatta lo stop definitivo in, dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguito alla somministrazione. Per la stessa ragione la ...

RobertoBurioni : Sapete questo che cosa è? Ve lo dico subito: il numero dei casi di COVID-19 diagnosticati ieri in Israele. Forza co… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - regionepiemonte : Domani sul portale - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Azzurri allo Spallanzani, al via il ciclo di vaccini. A capitanare il gruppo presente all'ospedale romano Immobile #ANSA… - salernotoday : Covid-19 a Baronissi, calano i contagi: al via i vaccini nella casa di riposo -