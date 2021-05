Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione (Di martedì 4 maggio 2021) Con l’arrivo del mese di maggio i palinsesti Rai e Mediaset si preparano a salutare alcune delle trasmissioni più amate come Uomini e Donne. Dopo la scelta di Samantha Curcio, i telespettatori aspettano di sapere come finirà il trono di Giacomo Czerny e quello di Massimiliano Mollicone. Le dame e i cavalieri del Trono Over, invece, li rivedremo a settembre. A darci la data di chiusura di questa stagione dal dating show condotto da Maria De Filippi è stato il sito davidemaggio.it. Secondo il portale, le telecamere si spegneranno venerdì 28 maggio. Lo stesso giorno andrà in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Live – Non è la D’Urso, invece, salvo variazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe concludersi domenica 23 maggio. Ancora poche settimane, ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Con l’arrivo del mese di maggio i palinsesti Rai e Mediaset si preparano a salutare alcune delle trasmissioni più amate come. Dopo la scelta di Samantha Curcio, i telespettatori aspettano di sapere come finirà il trono di Giacomo Czerny e quello di Massimiliano Mollicone. Le dame e i cavalieri del Trono Over, invece, li rivedremo a settembre. A darci la data di chiusura distagione dal dating show condotto da Maria De Filippi è stato il sito davidemaggio.it. Secondo il portale, le telecamere si spegneranno venerdì 28 maggio. Lo stesso giornoindi Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Live – Non è la D’Urso, invece, salvo variazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe concludersi domenica 23 maggio. Ancora poche settimane, ...

