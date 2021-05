Una mostra per dare voce a chi meno di tutti ha potuto parlare in questi lunghi mesi di pandemia

Ultime Notizie dalla rete : Una mostra

Firenze. American Art 1961 - 2001 (Palazzo Strozzi, dal 28 maggio al 22 agosto 2021)grandecelebra l'arte moderna degli Stati Uniti attraverso oltre 80 opere di artisti come Andy Warhol, Mark Rothko, Louise Nevelson, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Bruce Nauman, ...... in occasione diretrospettiva dedicata proprio alla fondatrice della maison, visto che Chanel è sponsor della nuova area dedicata alle esposizioni permanenti. La riapertura della, che ...Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante, dichiara: “La personale di Luigi Grande segna l’inizio di una grande stagione di eventi a Sestri Levante che nasce per celebrare grandi personalità della sce ...Tony Frisina, impiegato in pensione, classe ’62: oggi la sua collezione, parlando solo di immagini della città, comprende da tre a quattromila pezzi ...