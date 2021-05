Stasera in tv martedì 4 maggio 2021, programmi e film: Montalbano, Un’ora sola vi vorrei, Le Iene, DiMartedì (Di martedì 4 maggio 2021) Stasera in tv 4 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Stasera IN TV – Cosa prevede la guida di Stasera in tv 4 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è Stasera in tv, ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021)in tv 4, ie idi oggi: la guida Rai, Mediaset e SkyIN TV – Cosa prevede la guida diin tv 4? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ diin televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere qualiandranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’èin tv, ...

Raiofficialnews : Un altro martedì di comicità surreale in compagnia di @valeriolundini e @FanelliEmanuela: #UnaPezzaDiLundini, stase… - DiceMusic_UP : E ci vediamo stasera piccoli dadi. Se indovinate il pezzo che portiamo in live, il vostro nome a display per tutta… - LuciaMosca1 : (Il film thriller stasera in TV: 'The Call' martedì 4 maggio 2021) Segui su: La Notizia - - LuciaMosca1 : (Il film sportivo stasera in TV: 'Eddie the Eagle' martedì 4 maggio 2021) Segui su: La Notizia -… - marcellosanfili : Ale a Stasera.. Il martedì è il giorno consacrato a sua Divinità la Dea Alessia Marcuzzi @lapinella ?????????????? a… -