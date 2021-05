Scisma? Speriamo di no | ma il rischio c' è Parla Ruini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 maggio 2021) Tra pochi giorni, decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente “centinaia di coppie omosessuali”, nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile. Più di trecento preti austriaci hanno chiarito che non obbediranno, due diocesi svizzere si sono scusate con i fedeli per il no giunto da Roma. “Stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, come dimostra la cosiddetta ‘Assemblea sinodale tedesca’ attualmente in corso, che ha indicato chiaramente i propri obiettivi: non solo la benedizione delle coppie dello stesso sesso, ma anche il sacerdozio alle donne, l’abolizione dell’obbligo del celibato ecclesiastico, l’intercomunione tra cattolici e protestanti”, dice al Foglio il cardinale Camillo, già presidente della Conferenza episcopale italiana e ...