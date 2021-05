Sala: "Tifosi dell'Inter in piazza Duomo? Prevedibile ma inevitabile" (Di martedì 4 maggio 2021) Le sue parole riportate da Gazzetta.it. "È vero, la situazione era certamente Prevedibile ma non è pensabile che si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Le sue parole riportate da Gazzetta.it. "È vero, la situazione era certamentema non è pensabile che si ...

matteosalvinimi : Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano… - fattoquotidiano : Inter, Sala: “Impossibile evitare che i tifosi scendessero in piazza. Salvini? Critica, ma c’erano anche i leghisti… - cardinale_anna : RT @giuliocavalli: Silvia Sardone è europarlamentare della Lega. Ha attaccato duramente il sindaco di Milano Sala per l’assembramento dei… - MyClipsYo : RT @NatangeloM: Buone notizie per i tifosi in piazza - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #inter #milano #sala #covid… - CTaschetta : RT @giuliocavalli: Silvia Sardone è europarlamentare della Lega. Ha attaccato duramente il sindaco di Milano Sala per l’assembramento dei… -