Rosalinda Cannavò contro gli attacchi al suo aspetto fisico: "Ho chili in più di felicità e amore per me stessa" (Di martedì 4 maggio 2021) Protagonista del "Grande Fratello Vip 2021", Rosalinda Cannavò è tornata a parlare sui social di un tema che sente molto importante: il rapporto con il suo corpo. Dal suo account Instagram si è scagliata contro alcuni follower che hanno criticato il suo fisico da quando è finita la sua esperienza con il reality: "Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto sono più di un solo corpo". Sottolineando poi: "Ho chili in più di felicità e amore per me stessa". Già nella Casa più spiata d'Italia, Rosalinda aveva parlato dei suoi passati problemi con l'alimentazione, raccontando di aver sofferto di anoressia. E ora in risposta a chi l'ha criticata per aver ...

