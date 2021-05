Retrocessione Parma, Bruno Alves: «La città e i tifosi non meritano tutto questo» (Di martedì 4 maggio 2021) Bruno Alves ha parlato della Retrocessione del Parma arrivata dopo la sconfitta contro il Torino Bruno Alves, difensore e leader del Parma, ai microfoni di Sky Sport ha pronunciato parole amare dopo la sconfitta contro il Torino che ha significato la Retrocessione matematica in Serie B dei ducali. «È veramente un giorno triste, un giorno veramente difficile di una stagione difficile. tutto questo mi fa stare male, perché quando sono arrivato a Parma avrei voluto fare sempre bene. Dispiace a tutti noi, alla squadra, allo staff. Siamo tristi perché non abbiamo fatto bene. C’è un sentimento triste per la città e per i tifosi che non meritano questa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)ha parlato delladelarrivata dopo la sconfitta contro il Torino, difensore e leader del, ai microfoni di Sky Sport ha pronunciato parole amare dopo la sconfitta contro il Torino che ha significato lamatematica in Serie B dei ducali. «È veramente un giorno triste, un giorno veramente difficile di una stagione difficile.mi fa stare male, perché quando sono arrivato aavrei voluto fare sempre bene. Dispiace a tutti noi, alla squadra, allo staff. Siamo tristi perché non abbiamo fatto bene. C’è un sentimento triste per lae per iche nonquesta ...

