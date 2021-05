Pagelle Monza-Lecce 1-0: voti e tabellino, Serie B 2020/2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Le Pagelle e il tabellino di Monza-Lecce, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui i padroni di casa si sono imposti 1-0 di misura sulla formazione ospite grazie alla rete siglata da Andrea Barberis nel finale di primo tempo. In virtù di questo risultato i brianzoli agganciano proprio i salentini al terzo posto con 61 punti, andando a sole due lunghezze dalla Salernitana. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Monza (3-5-2): Di Gregorio 6; Bellusci 6, Paletta 6, Priola 6; Sampirisi 6,5 (86? D’Alessandro sv), Frattesi 6,5, Barberis 7 (77? Scozzarella sv), Colpani 6,5 (67? Armellino 6), Carlos Augusto 6; Boateng 5 (67? Balotelli 5,5), Mota 5,5 (76? Diaw sv).Allenatore: Brocchi 6,5.A disposizione: ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Lee ildi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di, in cui i padroni di casa si sono imposti 1-0 di misura sulla formazione ospite grazie alla rete siglata da Andrea Barberis nel finale di primo tempo. In virtù di questo risultato i brianzoli agganciano proprio i salentini al terzo posto con 61 punti, andando a sole due lunghezze dalla Salernitana. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(3-5-2): Di Gregorio 6; Bellusci 6, Paletta 6, Priola 6; Sampirisi 6,5 (86? D’Alessandro sv), Frattesi 6,5, Barberis 7 (77? Scozzarella sv), Colpani 6,5 (67? Armellino 6), Carlos Augusto 6; Boateng 5 (67? Balotelli 5,5), Mota 5,5 (76? Diaw sv).Allenatore: Brocchi 6,5.A disposizione: ...

PianetaLecce : Segui le pagelle di Monza-Lecce in diretta - LucaBrindisino : #LecceCittadella 1-3 Non è forte chi non cade. Ma chi cade e si rialza. ?? - Canatello : RT @tuttomonza: #Supermario! E ora si può sognare! Così vogliamo il #Monza! #salernitanamonza #serieb @ACMonza @Lega_B @OfficialUSS1919 ht… - infoitsport : Salernitana-Monza 1-3, le pagelle: Balotelli spietato, pasticcio difensivo granata - tuttomonza : #Supermario! E ora si può sognare! Così vogliamo il #Monza! #salernitanamonza #serieb @ACMonza @Lega_B… -