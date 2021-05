Non solo Fedez, un altro cantante è stato censurato dalla Rai: ecco chi è e cosa è successo (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso di Fedez al Concertone del Primo Maggio è ormai di dominio pubblico; la sua telefonata con i vertici Rai ha fatto il giro del web e non solo e molti colleghi del rapper si sono uniti al suo coro. Anche Lodo Guenzi, frontman de Lo stato Sociale, ha cavalcato l’onda del marito della... Leggi su donnapop (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso dial Concertone del Primo Maggio è ormai di dominio pubblico; la sua telefonata con i vertici Rai ha fatto il giro del web e none molti colleghi del rapper si sono uniti al suo coro. Anche Lodo Guenzi, frontman de LoSociale, ha cavalcato l’onda del marito della...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Il software di Napoleone Questa energia costruttiva stupisce i contemporanei ed è parte integrante della leggenda: questo non è solo un generale che vince, ma uno che fa le cose e che riesce a trasformare quel caos di ...

Festa scudetto, Sileri preoccupato Quanti potremo dirlo solo tra due settimane"aggiunge. "Le forze dell'ordine hanno controllato nei limiti del possibile","sono riuscite a non far proseguire i festeggiamenti oltre l'orario del ...

Non solo Nibali: Simon Yates, Evenepoel e Vlasov, quanti campioni! La Gazzetta dello Sport Roma, Fonseca a rapporto dai Friedkin non si dimette. I dubbi di Sarri sulla nuova rosa Al portoghese sarebbe stato concesso di concludere la stagione. L’allenatore toscano ha chiesto garanzie sull’acquisto di nuovi giocatori ...

Se la qualità non basta a nascondere i limiti I vizi e le virtù di una squadra costruita per ambire facilmente alle zone nobili della classifica e finita poi a lottare punto a punto con tre (barra quattro) concorrenti al quarto posto. Il Napoli, ...

