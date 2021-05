Muore in fabbrica a 23 anni: quella macchina che conosceva bene e un incidente «come 30 anni fa» (Di martedì 4 maggio 2021) Prato: la donna lascia un figlio di 5 anni. È finita in un rullo a cui lavorava da oltre anno. Uno dei tecnici del Dipartimento prevenzione dell'Asl: «Tragedie simili potevano capitare tanti anni fa, quando le misure di sicurezza erano meno rigorose». Sarà disposta l'autopsia Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 4 maggio 2021) Prato: la donna lascia un figlio di 5. È finita in un rullo a cui lavorava da oltre anno. Uno dei tecnici del Dipartimento prevenzione dell'Asl: «Tragedie simili potevano capitare tantifa, quando le misure di sicurezza erano meno rigorose». Sarà disposta l'autopsia

