(Di martedì 4 maggio 2021)mi ha aiutato a crescereVIDEO, Leao e Saelemaekers scatenati in auto: i due rossoneri ballano a ritmo di musicaQueste le parole dell'estremo difensore rossonero andato in onda live su Twitch sul canale di Justees. Gianluigi- tra campo e rinnovo di contratto - è al centro di una bufera mediatica che, con ogni probabilità, non si placherà fino a quando l'attuale portiere delnon prenderà una decisione ufficiale circa il proprio. Di seguito, le dichiarazioni diche ha ricordato le prime esperienze con la storica maglia rossonera."Ho avutonel mio primo periodo al, è stato importantissimo. Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto sentire importante e tranquillo quando ho avuto l’opportunità di ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Antonio Donnarumma nel mirino della Juventus Under 23 - Gazzetta_it : #Calhanoglu nervoso: l’effetto #Donnarumma congela anche lui. E la Juve osserva... - sportmediaset : Milan, #Donnarumma: 'I tifosi aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna saper sopportare le critiche'.… - Fprime86 : RT @SkySport: Donnarumma tende la mano ai tifosi del Milan - Mediagol : #Milan, Donnarumma: 'Essere un mentore in futuro? Può Darsi. Vi dico la mia su Abbiati' -

Dal 2016, ilha trovato una sicurezza in porta. Si tratta di Gianluigi. Ormai da sei stagioni il portiere è il punto di forza dei rossoneri, con parate miracolose e un rendimento sempre più ...Commenta per primo Intervenuto su Instagram , Gigioha postato una foto dell'allenamento odierno, scrivendo: 'Concentrato'. Il portiere delè il grande atteso in vista della sfida di domenica sul campo della Juve.Gigio Donnarumma, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, con tanto di ultras inviperiti nel caso andasse alla Juve, ha parlato del suo mentore in casa Milan, che è, tra ...INTERVISTA DONNARUMA - Gianluigi Donnarumma, dopo essere stato al centro delle critiche dei tifosi del Milan, è stato intervistato da Justees su Twitch.