Leonardo Pieraccioni e la perdita enorme e straziante: “La vita a vent’anni…” (Di martedì 4 maggio 2021) Il regista toscano Leonardo Pieraccioni, ha voluto onorare l’enorme perdita che ha scosso l’intero paese. Luana D’Orazio e Leonardo Pieraccioni (Instagram)Quella accaduta ad Oste, frazione del comune di Montemurlo in provincia di Prato, è una vera e propria tragedia. Parliamo dell‘ennesimo incidente fatale avvenuto sul posto di lavoro. La vittima si chiama Luana D’Orazio, una giovane ragazza ventiduenne che lavorava come operaia in un’azienda tessile. Quest’ultima è rimasta impigliata, e poi trascinata, in un macchinario chiamato “orditoio”, una sorta di rullo che serve a preparare la struttura della tela. Adesso le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, relativa soprattutto ai sistemi di sicurezza dell’azienda. Il collega a lei più prossimo era girato di spalle, ... Leggi su kronic (Di martedì 4 maggio 2021) Il regista toscano, ha voluto onorare l’che ha scosso l’intero paese. Luana D’Orazio e(Instagram)Quella accaduta ad Oste, frazione del comune di Montemurlo in provincia di Prato, è una vera e propria tragedia. Parliamo dell‘ennesimo incidente fatale avvenuto sul posto di lavoro. La vittima si chiama Luana D’Orazio, una giovane ragazza ventiduenne che lavorava come operaia in un’azienda tessile. Quest’ultima è rimasta impigliata, e poi trascinata, in un macchinario chiamato “orditoio”, una sorta di rullo che serve a preparare la struttura della tela. Adesso le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, relativa soprattutto ai sistemi di sicurezza dell’azienda. Il collega a lei più prossimo era girato di spalle, ...

barinewstv : Leonardo Pieraccioni ricorda Luana, morta a 22 anni per un incidente sul lavoro - cronaca_news : Luana D’Orazio, il ricordo di Leonardo Pieraccioni: “Non ci sono parole. Un abbraccio forte alla famiglia”… - VerreLuciano : >>ORRENDA MORTE<< LUANA, LA MADRE 22ENNE MORTA IN FABBRICA SCHIACCIATA DA UN MACCHINARIO. L'ITALIA HA PIANTO ASC… - AlexBongini : RT @Adnkronos: Leonardo #Pieraccioni ricorda Luana, giovane mamma morta ieri in fabbrica: 'Comparsa in un mio film, notizia terribile'. h… - son_gobbo : RT @HuffPostItalia: Leonardo Pieraccioni ricorda Luana d'Orazio: aveva recitato con lui -