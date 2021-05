Lazio | preoccupano le distrazioni difensive

(Di martedì 4 maggio 2021) Una vittoria quella dellasul Genoa per 4-3,di Simone Inzaghi. Palla al piede, ladà l’impressione di poter sempre battere a rete: è il pregio più grande della creatura di Inzaghi. A fare da contraltare, però, le amnesieche rendono la porta biancoceleste facile preda degli attacchi avversari. Per eccesso di sicurezza o per poca forza mentale, laspesso stacca la spina ed esce dalla partita. È accaduto ieri, è accaduto due settimane fa con il Benevento. E se Inzaghi non fa drammi (“in Serie A, contro squadre forti, può capitare”), Immobile è stato un po’ più severo: “Non è una questione fisica, quanto un calo mentale che non deve più accadere”. Come lo era stato Acerbi, ieri squalificato, dopo il blackout con il Benevento: “Non sono soddisfatto, non possiamo rischiare così tanto”. Questa è ...

Le voci su un futuro in bilico in caso di mancata Champions non preoccupano il tecnico emiliano: "... Contro la Lazio siamo mancati nella ripresa. In questa fase ci può stare essere tesi, ma tutti siamo ...