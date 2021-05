LA FUGGITIVA 2 | VITTORIA PUCCINI TORNA NEI PANNI DI ARIANNA COMANI SU RAI1

(Di martedì 4 maggio 2021) Una settimana fa oltre 5,3 milioni di telespettatori (22,2%) hanno assistito al gran finale de “La“, la serie conche ha unito giallo, azione, melò e altri generi con un risultato che è piaciuto molto al pubblico di. Un finale che ha spalancato le porte ad una seconda stagione che ci sarà. La notizia è riportata da Tv Sorrisi e Canzoni che titola “Laavrà un bis”: Dopo gli ottimi ascolti registrati dalla prima stagione, la fiction di Raiuno “La” avrà un secondo capitolo. Rivedremo cosìnel ruolo di, una donna in fuga per salvare se stessa e il suo piccolo Simone, interpretato da Giovannino Esposito. Era stato il regista e sceneggiatore della fiction Rai, ...

Redazione Sorrisi Dopo gli ottimi ascolti registrati dalla prima stagione, la fiction di Raiuno "La" avrà un secondo capitolo. Rivedremo cosìPuccini nel ruolo di Arianna, una donna in fuga per salvare se stessa e il suo piccolo Simone (interpretato da Giovannino Esposito). VEDI ...Reduce del grande successo de LaPuccini tornerà anche nella prossima stagione tv su Rai 1 con Non mi lasciare , fiction in quattro puntate le cui riprese si sono concluse proprio di recente. Nella nuova serie, ...Rivedremo così Vittoria Puccini nel ruolo di Arianna, una donna in fuga per salvare se stessa e il suo piccolo Simone (interpretato da Giovannino Esposito).Condividi su Rai 1 sta trasmettendo la serie tv Chiamami ancora amore di cui di proponiamo la recensione. Il racconto televisivo è basato sulla grave crisi coniugale che ha colpito i coniugi Anna Sant ...