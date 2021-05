Hanno scritto alcune delle colonne sonore di film e cartoni più conosciute: ecco chi sono gli Oliver Onions (Di martedì 4 maggio 2021) Gli Oliver Onions sono un prolifico duo musicale che ha composto alcune delle più belle colonne sonore, tra cui alcuni film di Bud Spencer e Terence Hill. Originari di Rocca di Papa, gli Oliver Onions sono un noto duo musicale formato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, famosi per essere autori di famosissime colonne sonore di film popolari e cartoni animati, tra gli anni ’70 e gli anni ’80 per la maggior parte. Tra queste spiccano diverse dei lungometraggi con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, ma anche di altri “cult” del cinema italiano di genere. Ma cosa si nasconde dietro la ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 4 maggio 2021) Gliun prolifico duo musicale che ha compostopiù belle, tra cui alcunidi Bud Spencer e Terence Hill. Originari di Rocca di Papa, gliun noto duo musicale formato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, famosi per essere autori di famosissimedipopolari eanimati, tra gli anni ’70 e gli anni ’80 per la maggior parte. Tra queste spiccano diverse dei lungometraggi con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, ma anche di altri “cult” del cinema italiano di genere. Ma cosa si nasconde dietro la ...

