Green pass da metà maggio per spostarsi liberamente

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - FcaPitti : RT @albo_interista: I 1.000 africani sbarcati ieri avevano il green pass. - JPCK72 : RT @giuz73: Oh ma che strano...guardate chi supporta il green pass o pass vaccinale... -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

ROMA - L'invito ai turisti di tutto il mondo, l'annuncio di unnazionale che anticiperà quello europeo e partirà a metà maggio. L'attenzione dimostrata ancora una volta per il settore e le parole "sentite" del premier Mario Draghi in apertura della ...In questo senso ilDigital Certificate , più semplicemente conosciuto come, dell'Unione Europea diventa essenziale. Il G20 si concentrerà anche sulla trasformazione verde dell'...The 31-year-old Hayward has been one of the better cornerbacks in the league over his nine seasons with Green Bay and the Chargers ... with the Chargers in 2016-17 when he led the NFL with 42 pass ...“E’ arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e, naturalmente, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”, ...