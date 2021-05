Google Pay ha un nuovo pulsante più smart con le ultime 4 cifre della carta (Di martedì 4 maggio 2021) Il colosso di Mountain View ha deciso di aggiornare il tasto Google Pay, che si arricchisce così di nuove informazioni aggiuntive. Ecco quali L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 maggio 2021) Il colosso di Mountain View ha deciso di aggiornare il tastoPay, che si arricchisce così di nuove informazioni aggiuntive. Ecco quali L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google Pay ha un nuovo pulsante più smart con le ultime 4 cifre della carta #google #googlepay - HakuJK_YG : Grazie banca per impedirmi di collegare la carta a google pay, ti amo anch'io ?? - ilsidero : @kit3mmu0rt Per le tessere/carte Google Pay mi ha risolto parecchi problemi, ma una dietro devo portarla comunque c… - credem : @lapautella Ciao @lapautella , per Carta Ego sono ora disponibili i servizi Google Pay e Samsung Pay. Non è al mome… - credem : @RiccardoDellOmo Ciao @RiccardoDellOmo, per Carta Ego sono ora disponibili i servizi Google Pay, Samsung Pay e Revo… -