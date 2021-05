GEMMA GALGANI? “VIVE ESCLUSIVAMENTE PER UOMINI E DONNE. RESTERÀ LÌ FINO A 100 ANNI” (Di martedì 4 maggio 2021) Passano gli ANNI, eppure GEMMA GALGANI rimane la protagonista del pomeriggio di Canale 5. Se UOMINI e DONNE è il programma più seguito del dopo pranzo degli italiani, GEMMA è il volto che più fa discutere, appassionare e anche divertire (gli eterni litigi con Tina…) all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Giorgio Manetti, l’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 e già cavaliere di GEMMA, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv. GEMMA VIVE ESCLUSIVAMENTE per UOMINI e DONNE. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì. Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 maggio 2021) Passano gli, eppurerimane la protagonista del pomeriggio di Canale 5. Seè il programma più seguito del dopo pranzo degli italiani,è il volto che più fa discutere, appassionare e anche divertire (gli eterni litigi con Tina…) all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Giorgio Manetti, l’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 e già cavaliere di, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv.per. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì. Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta ...

