Fedez – Rai: ecco qual è la posizione assunta dalla rete (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo i fatti dello scorso Primo Maggio durante il Concertone di Roma, la Rai ha una posizione precisa su Fedez Dopo quanto accaduto al Concertone del Primo Maggio di Roma, Fedez rischierebbe di non mettere più piede in Rai. Infatti, dopo le esternazioni di Fedez che ha asserito di essere stato soggetto ad un tentativo di censura relativo alla lettura del suo discorso in una telefonata resa pubblica e intercorsa tra l'artista, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, i conduttori della manifestazione Lillo e Ambra, l'autore Massimo Cinque e Massimo Bonelli di iCompany, è bufera e gelo in queste ore tra l'artista e la rete. Mentre il rapper e imprenditore continua a portare avanti le sue battaglie rispondendo direttamente sul suo profilo Instagram. Il Messaggero oggi rivela quale è la ...

petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - Giorgiolaporta : Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - Max18362869 : RT @AntoFerrari1970: Io voglio tornare a una #Rai gestita come negli anni '50 e '60 del secolo scorso quando per poter parlare alla televis… - flaviagiordano_ : RT @insolenzadir2d2: Fedez che lancia una bomba grossa come la Morte Nera contro la Rai è pura poesia -