Fedez a processo per un pugno: Rovazzi nega l'accaduto (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez è tornato in aula per il presunto pugno da lui sferrato a un dj nel 2016. Rovazzi ha testimoniato a suo favore. Fedez a processo per un pugno: Rovazzi nega l’accaduto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021)è tornato in aula per il presuntoda lui sferrato a un dj nel 2016.ha testimoniato a suo favore.per unl’su Notizie.it.

fattoquotidiano : FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema me… - borghi_claudio : @Fedez Secondo me un artista può fare quello che vuole. Faccio solo notare che basta una breve ricerca per scoprir… - borghi_claudio : @SirDistruggere @GIOVANNI___1979 @Fedez Mi pare teoria alquanto bizzarra che chi a processo in corso ricorda l'arti… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema mette… - mikedells : RT @fattoquotidiano: FEDEZ HA MESSO IL DITO NELLA PIAGA DI SALVINI&C. Quando, in Italia, un bambino dice che il re è nudo, il sistema mette… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez processo 'Rai, il problema non è la politica. Indicare manager capaci e concreti' ... pur essere un politico stimato, recentemente si è dimostrato ben poco serio indossando la felpa delle Ong nel pieno del processo illiberale contro Matteo Salvini e schierandosi con Fedez in quel ...

Fedez a processo per presunte lesioni, la difesa di Fabio Rovazzi: 'Al Nameless solo una lite verbale' C'è una novità sul caso di Fedez a processo per presunte lesioni . Nel 2016, il 4 giugno, Federico Lucia aveva partecipato al Nameless Music Festival di Barzio . Il presentatore, il DJ MC Cece , lo aveva accusato di aver ...

Fedez a processo per un pugno: Rovazzi nega MilanoToday.it The Simpson: uno degli sceneggiatori svela i retroscena del grande cult John Swartzwelder, il famoso scrittore di The Simpsons che ha lavorato per lo spettacolo Fox tra il 1989 e il 2003, ha rilasciato un'intervista al quotidiano The New Yorker in cui ha rivelato, a dista ...

Legge Zan, tele-bersaglio Nell’Italia dei guelfi e ghibellini, con la terza ondata della pandemia che mette in ginocchio Sanità ed economia, la politica torna a dividersi in maniera bruciante sulla «legge Zan», già approvata a ...

... pur essere un politico stimato, recentemente si è dimostrato ben poco serio indossando la felpa delle Ong nel pieno delilliberale contro Matteo Salvini e schierandosi conin quel ...C'è una novità sul caso diper presunte lesioni . Nel 2016, il 4 giugno, Federico Lucia aveva partecipato al Nameless Music Festival di Barzio . Il presentatore, il DJ MC Cece , lo aveva accusato di aver ...John Swartzwelder, il famoso scrittore di The Simpsons che ha lavorato per lo spettacolo Fox tra il 1989 e il 2003, ha rilasciato un'intervista al quotidiano The New Yorker in cui ha rivelato, a dista ...Nell’Italia dei guelfi e ghibellini, con la terza ondata della pandemia che mette in ginocchio Sanità ed economia, la politica torna a dividersi in maniera bruciante sulla «legge Zan», già approvata a ...