Dove si fanno i vaccini in Campania? Over 50 tra Capodichino e la Mostra, caregiver a Capodimonte (Di martedì 4 maggio 2021) Lo sprint dei vaccini a Napoli è arrivato a 12mila dosi al giorno, raddoppiando il ritmo della campagna anti Covid che punta a realizzare numeri sempre più ambiziosi. Da ieri, sono... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 maggio 2021) Lo sprint deia Napoli è arrivato a 12mila dosi al giorno, raddoppiando il ritmo della campagna anti Covid che punta a realizzare numeri sempre più ambiziosi. Da ieri, sono...

micillom5s : Onorare le istituzioni significa rispettare i cittadini. In un periodo economico, dove gli imprenditori e cittadini… - lucabattanta : RT @JoeHD23: @rekotc @lucabattanta Dove lavoro, non appena l’azienda ha chiesto il consenso al vaccino, c’è stata la corsa ad aderire. Sono… - JoeHD23 : @rekotc @lucabattanta Dove lavoro, non appena l’azienda ha chiesto il consenso al vaccino, c’è stata la corsa ad ad… - ZioKlint : RT @granlombard: Si vede che l'Italia è un Paese del primo mondo, dove la sinistra fa gli interessi dei pescecani: gli operai morti sul lav… - VOTALEGA : Quello che più importa è la gente che era al mercato e in ogni dove ?????? nei bar dentro e fuori ??? e finalmente gli… -