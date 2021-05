Dove ci porterà il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Un evento in streaming (Di martedì 4 maggio 2021) L’evento promosso dall’integruppo parlamentare guidato da Alessandro Fusacchia sarà in diretta streaming il 6 maggio, per una discussione incentivata anche dalle indicazioni arrivate a livello Ue con il recente regolamento in materia Il 21 aprile la Commissione europea ha svelato nuove regole e azioni che puntano a garantire “la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel contempo l’adozione dell’intelligenza artificiale e gli investimenti e l’innovazione nel settore in tutta l’Ue”. È tempo, almeno secondo la visione della Commissione, di tracciare dei perimetri e definire con chiarezza quali sono i rischi inaccettabili legati all’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni legate all’intelligenza artificiale, quali quelli accettabili pur ad alto rischio (ecco allora ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) L’promosso dall’integruppo parlamentare guidato da Alessandro Fusacchia sarà in direttail 6 maggio, per una discussione incentivata anche dalle indicazioni arrivate a livello Ue con il recentein materia Il 21 aprile la Commissione europea ha svelato nuove regole e azioni che puntano a garantire “la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese, rafforzando nel contempo l’adozione dell’intelligenzae gli investimenti e l’innovazione nel settore in tutta l’Ue”. È tempo, almeno secondo la visione della Commissione, di tracciare dei perimetri e definire con chiarezza quali sono i rischi inaccettabili legati all’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni legate all’intelligenza, quali quelli accettabili pur ad alto rischio (ecco allora ...

SingolaritaTech : Dove ci porterà il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Un evento in streaming - amarebasta : E sono qui..a sussurrare il mio sentimento al vento... che lo porterà...dove lui sa.. - AriannaAmbrosi0 : RT @MariapeRoma: Per salvare #Roma serve il contributo dei romani! Il progetto - paoloigna1 : RT @MariapeRoma: Per salvare #Roma serve il contributo dei romani! Il progetto - quaranta_vito : @F1Daviderusso 'L'anno della svolta' è un'altra trappola ke già so dove porterà, Dio nn voglia Ferrari manchi l'app… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove porterà Dove ci porterà il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Un evento in streaming L'evento promosso dall'integruppo parlamentare guidato da Alessandro Fusacchia sarà in diretta streaming il 6 maggio, per una discussione incentivata anche dalle indicazioni arrivate a livello Ue con ...

Italy World Water Forum 2024: candidato anche Delta del Po ... qualora l'Italia dovesse essere sede dell'evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di ... La candidatura presentata a Marsiglia dove si assegna la sede prevede che durante il periodo del Forum ...

Dove ci porterà il nuovo regolamento europeo sull intelligenza artificiale. Un evento in streaming Wired.it L'evento promosso dall'integruppo parlamentare guidato da Alessandro Fusacchia sarà in diretta streaming il 6 maggio, per una discussione incentivata anche dalle indicazioni arrivate a livello Ue con ...... qualora l'Italia dovesse essere sede dell'evento chepiù di 100.000 visitatori, capi di ... La candidatura presentata a Marsigliasi assegna la sede prevede che durante il periodo del Forum ...